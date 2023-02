2. Liga: FC St. Pauli – Hannover 96, 2:0 (2:0)

Hannover musste den Treffer von Lukas Daschner zum 1:0 hinnehmen (17.). Die Fans von St. Pauli unter den 29.546 Zuschauern durften sich über den Treffer von Connor Metcalfe aus der 27. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Als wäre die Lage für Hannover 96 nicht schon misslich genug gewesen, musste Phil Neumann in der 61. Minute mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Der Gast stellte in der 88. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Sebastian Kerk, Max Besuschkow und Louis Schaub für Havard Nielsen, Enzo Leopold und Sei Muroya auf den Platz. Letztendlich hatte der FC St. Pauli Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.