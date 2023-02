2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Eintracht Braunschweig, 3:1 (2:0)

Die 24.127 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Dawid Kownacki brachte Fortuna Düsseldorf bereits in der ersten Minute in Front. Christoph Klarer erhöhte für die Mannschaft von Daniel Thioune auf 2:0 (25.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Michael Schiele von Eintracht Braunschweig nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Linus Gechter blieb in der Kabine, für ihn kam Hasan Kurucay. In der 61. Minute stellten die Gäste personell um: Per Doppelwechsel kamen Lion Lauberbach und Tarsis Bonga auf den Platz und ersetzten Immanuel Pherai und Fabio Kaufmann. Eigentor in der 62. Minute: Pechvogel Florian Kastenmeier beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit Braunschweig den 1:2-Anschluss. Die Fortuna stellte in der 71. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Felix Klaus, Michal Karbownik und Daniel Ginczek für Ao Tanaka, Shinta Appelkamp und Rouwen Hennings auf den Platz. Michael Schiele wollte Eintracht Braunschweig zu einem Ruck bewegen und so sollten Anton-Leander Donkor und Anthony Ujah eingewechselt für Niko Kijewski und Manuel Wintzheimer neue Impulse setzen (74.). Kurz vor Ultimo war noch Jona Niemiec zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Düsseldorf verantwortlich (85.). Als Schiedsrichter Waschitzki-Günther (Bremen) die Partie abpfiff, reklamierte Fortuna Düsseldorf schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.