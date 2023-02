2. Liga: KSC dreht Partie in Unterzahl

Der Karlsruher SC hat in Unterzahl seinen ersten Sieg des Jahres in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Gegen die SpVgg Greuther Fürth gewann das Team von Coach Christian Eichner nach frühem Rückstand und einem Platzverweis dank großer Moral 2:1 (1:1). Nach zuvor acht Spielen in Folge ohne Sieg verschafften sich die Badener etwas Luft im Abstiegskampf.