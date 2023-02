2. Liga: SV Darmstadt 98 – Eintracht Braunschweig (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag bekommt es Eintracht Braunschweig mit Darmstadt zu tun, einem Kontrahenten, der den Erfolg zuletzt gepachtet hatte. Der SV Darmstadt 98 schlug den SV Sandhausen am Freitag mit 4:0 und hat somit Rückenwind. Letzte Woche gewann Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Heidenheim 1846 mit 2:0. Damit liegt Braunschweig mit 21 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Das Hinspiel hatte Darmstadt bei Braunschweig mit 1:0 für sich entschieden.

Angesichts der guten Heimstatistik (6-4-0) dürfte der SV Darmstadt 98 selbstbewusst antreten. Mit 42 Punkten steht der Gastgeber auf dem Platz an der Sonne. Prunkstück des Teams von Trainer Torsten Lieberknecht ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 15 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Darmstadt verbuchte zwölf Siege, sechs Unentschieden und eine Niederlage auf der Habenseite. Der SV Darmstadt 98 tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.

Auf des Gegners Platz hat Eintracht Braunschweig noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sieben Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz elf, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Mannschaft von Trainer Michael Schiele holte aus den bisherigen Partien fünf Siege, sechs Remis und acht Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für Braunschweig in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.