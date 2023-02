2:1 gegen Bielefeld: HSV bleibt an Darmstadt dran

Vor 52.000 Zuschauern im Volksparkstadion erzielte Ludovit Reis in der 26. Minute den Führungstreffer. Nach dem Ausgleich durch Bastian Oczipka (51.) stellte Bakery Jatta sechs Minuten später den alten Abstand wieder her.

Der Sieg für die Mannschaft von Trainer Tim Walter war dennoch verdient. Die Ostwestfalen riskierten insbesondere in der ersten Halbzeit deutlich zu wenig, um das Tor der Gastgeber ernsthaft in Gefahr bringen zu können. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie lebhafter, in erster Linie, weil sich die Gäste in der Offensive mehr zutrauten.