DFB-Sportgericht verhandelt am 24. Februar Fall Rostock

Frankfurt am Main (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird am 24. Februar den Einspruch des Zweitligisten Hansa Rostock gegen eine im Januar verhängte Geldstrafe mündlich verhandeln. In einem Einzelrichterurteil war Rostock mit einer Geldstrafe von 31.200 Euro "wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" belegt worden.