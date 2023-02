Fortuna lässt abreißen, St. Pauli im Aufwind, 96 holt Remis

Der FC St. Pauli setzte am 21. Spieltag seinen Siegeszug unter Trainer Fabian Hürzeler fort. Das Team vom Millerntor gewann beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit 2:1 (0:1) und feierte den vierten Dreier in Folge unter dem 29 Jahre alten Coach. Baris Atik (39.) brachte die Magdeburger in Führung, doch Jackson Irvine (74.) und Jakov Medic (88.) sorgten für die Wende im Spiel.