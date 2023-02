Hoden-OP bei Darmstadt-Profi: Matthias Bader erleidet "schwere Unterleibsverletzung"

Rechtsverteidiger Matthias Bader musste nach dem 2:0-Sieg gegen Jahn Regensburg am Hoden operiert werden. Ausschlaggebend dafür war ein Zusammenprall mit Gegenspieler Minos Gouras. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

In der 73. Minute erwischte Gouras den 25-Jährigen mit den Stollen unabsichtlich in der Unterleibsgegend. Schmerzverzerrt ging der Darmstädter zu Boden. Lange wurde Bader in der Folge behandelt, konnte sogar kurz weiterspielen, musste aber zwei Minuten später ausgewechselt werden.