HSV-Unfallfahrer Dompe kann mit Einsatz am Samstag rechnen

„Wenn er sich sportlich qualifiziert, darf er auch ran", sagte HSV-Trainer Tim Walter am Freitag.

Der Flügelspieler erhielt ebenso wie sein ebenfalls in den Unfall verwickelte Teamkollege William Mikelbrencis eine hohe Geldstrafe. Nach einer 24-stündigen Suspendierung durfte das Duo aber bereits seit Donnerstag wieder am Training teilnehmen.

Das sagt Walter zum Unfall

Glücklich war und ist der Coach mit dem Verhalten seiner Schützlinge nicht: „Natürlich hätten sie am Unfallort bleiben sollen. Aber so manche Dinge, die außerhalb passieren, können wir nicht kontrollieren. In einer großen Stadt wie Hamburg gibt es auch eine andere mediale Wahrnehmung, damit müssen wir umgehen."