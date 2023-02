Negativserien von Jahn und 96 gehen weiter

Die Negativserien von Jahn Regensburg und Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga haben weiterhin Bestand. Im direkten Duell gab es ein 1:1 (1:0), womit die Oberpfälzer nach vier Niederlagen in Folge wieder einen Punkt holen. Auch die Niedersachsen, die alle drei Spiele im neuen Jahr verloren hatten, konnten wieder einen Zähler erringen.

Während der Jahn als Tabellen-17. weiter auf einem Abstiegsplatz steht, sind die Hannoveraner mit 29 Punkten Neunter im Ranking. Sarpreet Singh (15.) brachte die Gastgeber in Führung, vorausgegangen war ein krasser Fehler von Hannovers Bright Arrey-Mbi. 96 kam durch Cedric Teuchert (88.) zum Ausgleich. Hannovers Ex-Nationaltorwart Ron Robert Zieler hatte noch einen Foulelfmeter von Andreas Albers (55.) abgewehrt.

Von Beginn an entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung, in der sich beide Teams einige Chancen herausspielen konnten. Die Abwehrreihen standen immer wieder im Blickpunkt des Geschehens. Es gab immer wieder ansehnliche Ballstafetten und Kombinationen. In der 41. Minute musste 96-Torwart Ron-Robert Zieler sein ganzes Können bei einem Schuss von Konrad Faber aufbieten.