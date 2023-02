Nürnberg gewinnt Kellerduell gegen den Jahn

In der 34. Minute hatte Valentini schon die große Chance zur FCN-Führung, aber Regensburgs Tormann Jonas Urbig konnte parieren. Auch in dieser Partie wurde deutlich, warum beide Teams so große Probleme in dieser Saison haben. Speziell in der Offensive lief bei beiden Mannschaft nicht viel zusammen, Torchancen blieben Mangelware.