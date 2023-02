Paderborn gewinnt Verfolgerduell - Magdeburg feiert Comeback

Die Comebacker vom SC Paderborn dürfen von der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga träumen. Die Ostwestfalen drehten am Samstag im vogelwilden Verfolgerduell bei Hannover 96 einen schnellen 0:2-Rückstand noch in ein 4:3 (2:2). Nach dem dritten Sieg nacheinander liegt die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok vorübergehend nur noch einen Zähler hinter Relegationsplatz drei.