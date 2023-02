Remis im Kellerduell: Elfadli rettet FCM einen Punkt

Ein Last-Minute-Tor von Daniel Elfadli in der fünften Minute der Nachspielzeit rettete dem 1. FC Magdeburg beim 1:1 (0:1) gegen den Karlsruher SC einen Punkt. Der FCM bleibt trotzdem Tabellenletzter, der KSC ist Vierzehnter.

Beide Teams neutralisierten sich in der Folge, der KSC ließ viele gute Kontergelegenheiten in der zweiten Halbzeit ungenutzt. In der Schlussphase hatten die Magdeburger das Glück beim Ausgleichstor auf ihrer Seite.