2. Bundesliga: Basler vor Darmstadt vs. Kaiserlautern: "Aufstieg für FCK käme zu früh"

Am Samstag empfängt Tabellenführer SV Darmstadt 98 den 1. FC Kaiserlautern zum Südwest-Derby am Böllenfalltor. (20.30 LIVE im TV auf SPORT1 )

Für SPORT1 -Experte und Lautern-Legende Mario Basler ist der Kracher in der 2. Bundesliga ein wegweisendes Spiel. Wollen die Roten Teufel noch im Aufstiegsrennen mitmischen, muss ein Sieg gegen die Lilien her.

„Wenn wir jetzt am Wochenende in Darmstadt gewinnen würden, dann könnte nochmal eine gewisse Euphorie aufflammen in Lautern“, erklärte Basler im SPORT1-Fantalk, blieb jedoch hinsichtlich der acht Punkte Rückstand auf Platz drei realistisch. „Aber so richtig glaube ich da nicht daran.“