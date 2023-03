2. Liga: 1. FC Nürnberg – Eintracht Braunschweig, 2:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nach 69 Minuten bejubelten die 25.238 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für Nürnberg durch Florian Hübner. In der 70. Minute stellte Dieter Hecking um und schickte in einem Doppelwechsel Benjamin Goller und Erik Shuranov für Fabian Nürnberger und Kwadwo Duah auf den Rasen. Michael Schiele wollte Eintracht Braunschweig zu einem Ruck bewegen und so sollten Keita Endo und Tarsis Bonga eingewechselt für Niko Kijewski und Lion Lauberbach neue Impulse setzen (80.). Kurz vor Ultimo war noch Jan Gyamerah zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des 1. FC Nürnberg verantwortlich (81.). Mit Taylan Duman und Jens Castrop nahm Dieter Hecking in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Pascal Köpke und Nathaniel Brown. Am Schluss fuhr der Club gegen Braunschweig auf eigenem Platz einen 2:0-Sieg ein.