2. Liga: Eintracht Braunschweig – DSC Arminia Bielefeld, 3:3 (2:3)

19.758 Zuschauer wurden in der sechsten Minute Zeuge eines unglücklichen Eigentors von Jasmin Fejzic zum 1:0 für die Gäste. Bereits in der elften Minute erhöhte Bryan Lasme den Vorsprung des Teams von Coach Daniel Scherning. In der 21. Minute legte Guilherme Ramos zum 3:0 zugunsten von Bielefeld nach. Eine starke Leistung zeigte Immanuel Pherai, der sich mit einem Doppelpack für Braunschweig beim Trainer empfahl (22./34.). Die Pausenführung von DSC Arminia Bielefeld fiel knapp aus. In Durchgang zwei lief Sebastian Vasiliadis anstelle von Ivan Lepinjica für die Arminia auf. In der 60. Minute stellte Daniel Scherning um und schickte in einem Doppelwechsel Manuel Prietl und Masaya Okugawa für Jomaine Consbruch und Robin Hack auf den Rasen. Michael Schiele wollte Eintracht Braunschweig zu einem Ruck bewegen und so sollten Anthony Ujah und Tarsis Bonga eingewechselt für Lion Lauberbach und Fabio Kaufmann neue Impulse setzen (66.). Ujah witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:3 für das Heimteam ein (72.). Mit Maurice Multhaup und Niko Kijewski nahm Michael Schiele in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jan-Hendrik Marx und Anton-Leander Donkor. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische Aytekin (Oberasbach) die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.