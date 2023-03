2. Liga: Hamburger SV – 1. FC Nürnberg, 3:0 (1:0)

Für den Führungstreffer des Teams von Coach Tim Walter zeichnete Jean-Luc Dompé verantwortlich (19.). Der 1. FC Nürnberg war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Die Fans des HSV unter den 57.000 Zuschauern durften sich über den Treffer von Ludovit Reis aus der 52. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Ransford-Yeboah Königsdörffer war es, der kurz vor Ultimo das 3:0 besorgte und die Gastgeber inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (90.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Hamburg noch einen Doppelwechsel vor, sodass Filip Bilbija und William Mikelbrencis für Robert Glatzel und Noah Katterbach weiterspielten (90.). Am Schluss fuhr der Hamburger SV gegen den Club auf eigenem Platz einen 3:0-Sieg ein.

Mit dem Erfolg macht es sich der HSV weiter in der Aufstiegsregion bequem. Die Saison von Hamburg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 15 Siegen, drei Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den Hamburger SV zu besiegen.

Nürnberg holte auswärts bisher nur neun Zähler. Nach 23 absolvierten Begegnungen nimmt die Mannschaft von Dieter Hecking den 13. Platz in der Tabelle ein. Mit erst 18 erzielten Toren haben die Gäste im Angriff Nachholbedarf. Der 1. FC Nürnberg kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch sieben Siege und vier Unentschieden in der Bilanz.

Als Nächstes steht für den HSV eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (13:30 Uhr) geht es gegen den Karlsruher SC. Der Club tritt bereits zwei Tage vorher gegen Eintracht Braunschweig an (18:30 Uhr).