2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – Hannover 96, 1:1 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Hendrik Weydandt sein Team in der 54. Minute. Branimir Hrgota sicherte SpVgg Greuther Fürth nach 57 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Mit einem Doppelwechsel wollte das Heimteam frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Alexander Zorniger Julian Green und Lukas Petkov für Armindo Sieb und Tobias Raschl auf den Platz (71.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die SpVgg und Hannover 96 schließlich mit einem Remis.