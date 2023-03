45 desolate Minuten: HSV verpasst Sprung an Spitze

Der Hamburger SV ist nach 45 desolaten Minuten beim geplanten Sprung an die Zweitliga-Spitze gestrauchelt. Der HSV unterlag 2:4 (0:3) beim Karlsruher SC und konnte damit die Patzer der Konkurrenz im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nicht nutzen. Zehn Spieltage vor dem Saisonende liegt der HSV (48 Punkte) weiterhin zwischen Spitzenreiter Darmstadt 98 (49) und dem 1. FC Heidenheim (47) auf Platz zwei.

"Wir haben verdient verloren, da wir gerade in der ersten Halbzeit nicht auf der Höhe waren", sagte HSV-Profi Jonas Meffert, der auch schon beim KSC unter Vertrag stand: "Die Gegentore sind viel zu leicht gefallen, das geht so nicht. Letztendlich hat einfach zu viel gefehlt."

Den möglichen Sprung auf Platz eins wollte Walter wenige Minuten vor dem Anpfiff nicht überbewerten. "Das ist nur eine Momentaufnahme. Das ist uns völlig egal", sagte der Coach bei der Rückkehr in seine Heimat bei Sky: "Es geht nur darum, bei uns zu bleiben und Spiele gewinnen. Wir müssen auch in den kommenden Wochen immer wieder gewinnen. Dann geht es in jedem Fall in die Richtung, in die wir alle wollen."