Heidenheim verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Der 1. FC Heidenheim hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt musste sich am 24. Spieltag bei Fortuna Düsseldorf mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Mit einem Erfolg wäre der FCH am bisherigen Spitzenreiter Darmstadt 98 und am Hamburger SV vorbeigezogen, der am Sonntag noch beim Karlsruher SC gefordert ist.