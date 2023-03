Nächste Auswärtsniederlage: Kaiserslautern patzt beim FCM

Nach der dritten Auswärtsniederlage nacheinander droht der 1. FC Kaiserslautern den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga zu verlieren. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster verlor das Aufsteigerduell beim 1. FC Magdeburg 0:2 (0:1) und verpasste es, zumindest vorläufig näher an den Relegationsplatz heranzurücken. Der FCM dagegen bestätigte seinen Aufwärtstrend und setzte sich weiter von der Gefahrenzone ab.