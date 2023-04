2. Bundesliga u.a. mit Hannover - Heidenheim und Fürth - Regensburg LIVE im TV, Stream, Ticker

So langsam kommt das Saisonende in der 2. Liga näher.

Acht Spiele stehen für die Mannschaften noch an. Damit spitzen sich das Aufstiegsrennen und der Abstiegskampf immer weiter zu. Siege werden immer wichtiger.

Zum Start des 28. Spieltags geht es für den 1. FC Heidenheim darum, die Konkurrenten an der Tabellenspitze unter Druck zu setzen.

Der Tabellendritte hat zuletzt mit dem 0:1 gegen den FC St. Pauli federn lassen und will nun bei Hannover 96 wieder Druck aufbauen. Heidenheim würde mit einem Sieg wieder am Hamburger SV vorbeiziehen und sich auf vier Zähler an Tabellenführer Darmstadt heranrobben.