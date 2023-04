2. Liga: 1. FC Magdeburg – Hamburger SV (Samstag, 13:00 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft Magdeburg auf Hamburg. Der 1. FC Magdeburg schlug Eintracht Braunschweig am Samstag mit 2:1 und hat somit Rückenwind. Der Hamburger SV gewann das letzte Spiel gegen den FC St. Pauli mit 4:3 und liegt mit 56 Punkten weit oben in der Tabelle. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte Magdeburg ein Tor mehr erzielt und mit dem 3:2 so das bessere Ende für sich.