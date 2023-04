2. Liga: 1. FC Magdeburg – SV Sandhausen (Samstag, 13:00 Uhr)

Die Heimbilanz des 1. FC Magdeburg ist ausbaufähig. Aus 13 Heimspielen wurden nur 15 Punkte geholt. Der achte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte der Heimmannschaft. Gegenwärtig rangiert die Mannschaft von Christian Titz auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. In der Verteidigung von Magdeburg stimmt es ganz und gar nicht: 47 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nach 27 absolvierten Begegnungen stehen für den 1. FC Magdeburg neun Siege, fünf Unentschieden und 13 Niederlagen auf dem Konto. Magdeburg ist im Fahrwasser und holte aus den jüngsten fünf Matches acht Punkte.