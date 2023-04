2. Liga: 1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13:00 Uhr)

Der Club trifft am Samstag mit der Fortuna auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Die 14. Saisonniederlage kassierte Nürnberg am letzten Spieltag gegen Holstein Kiel. Düsseldorf siegte im letzten Spiel gegen den SV Darmstadt 98 mit 1:0 und liegt mit 47 Punkten weit oben in der Tabelle. Nachdem Fortuna Düsseldorf im Hinspiel eine knappe 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg einstecken musste, soll es im Rückspiel erfolgreicher laufen.