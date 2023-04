2. Liga: 1. FC Nürnberg – Karlsruher SC, 1:1 (0:1)

Mikkel Kaufmann brachte dem Gast nach 26 Minuten die 1:0-Führung. Der 1. FC Nürnberg brauchte den Ausgleich, aber die Führung des Karlsruher SC hatte bis zur Pause Bestand. Der Club drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Mats Möller Daehli und Johannes Geis sorgen, die per Doppelwechsel für Taylan Duman und Florian Hübner auf das Spielfeld kamen (65.). Mit Christoph Kobald und Leon Jensen nahm Christian Eichner in der 72. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Stephan Ambrosius und Lucas Cueto. Dieter Hecking wollte Nürnberg zu einem Ruck bewegen und so sollten Felix Lohkemper und Nathaniel Brown eingewechselt für Erik Shuranov und Jan Gyamerah neue Impulse setzen (74.). Kwadwo Duah machte dem KSC kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Diese Karte hätte er sich gern gespart: Gelb-Rot für Marcel Franke von Karlsruhe in der 93. Minute. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der 1. FC Nürnberg und der Karlsruher SC die Punkte teilten.