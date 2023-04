2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – Fortuna Düsseldorf, 2:2 (1:0)

Am Sonntag kam die Fortuna bei der Arminia nicht über ein 2:2 hinaus. Bielefeld zog sich gegen Düsseldorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel hatte Fortuna Düsseldorf für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

Fabian Klos versenkte die Kugel zum 1:0 (19.). Zur Pause reklamierte DSC Arminia Bielefeld eine knappe Führung für sich. Zum Seitenwechsel ersetzte Marc Rzatkowski vom Team von Uwe Koschinat seinen Teamkameraden Frederik Jäkel. Das 1:1 der Fortuna stellte Emmanuel Iyoha sicher (48.). Felix Klaus brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der Elf von Daniel Thioune über die Linie (60.). Die Arminia drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Bryan Lasme und Sebastian Vasiliadis sorgen, die per Doppelwechsel für Janni Serra und Jomaine Consbruch auf das Spielfeld kamen (68.). Für den späten Ausgleich war Lasme verantwortlich, der in der 84. Minute zur Stelle war. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Bielefeld und Düsseldorf mit einem Unentschieden.