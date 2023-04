2. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Kaiserslautern, 1:0 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Anstelle von Nicolai Rapp war nach Wiederbeginn Julian Niehues für Lautern im Spiel. 21.143 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! In der 76. Minute dann endlich die Erlösung – Anthony Ujah traf zum 1:0 für Eintracht Braunschweig. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen der Elf von Michael Schiele und dem 1. FC Kaiserslautern aus.