2. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Magdeburg, 1:2 (0:1)

Moritz Kwarteng brachte den 1. FC Magdeburg in der 22. Minute nach vorn. Eintracht Braunschweig brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Magdeburg hatte bis zur Pause Bestand. In der 62. Minute stellte der 1. FC Magdeburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Alexander Bittroff und Tatsuya Ito auf den Platz und ersetzten Kwarteng und Kai Brünker. Ito schoss die Kugel zum 2:0 für die Elf von Trainer Christian Titz über die Linie (63.). In der Folge kam Braunschweig zum Anschlusstreffer. Anthony Ujah war vor 23.325 Zuschauern zur Stelle. Michael Schiele wollte die Gastgeber zu einem Ruck bewegen und so sollten Bryan Henning und Jan-Hendrik Marx eingewechselt für Robin Krauße und Manuel Wintzheimer neue Impulse setzen (84.). Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Bacher (München) feierte Magdeburg einen dreifachen Punktgewinn gegen Eintracht Braunschweig.