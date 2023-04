2. Liga: FC Hansa Rostock – SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13:00 Uhr)

Die Hansa will nach acht Spielen ohne Sieg gegen Fürth endlich wieder einen Erfolg landen. Am vergangenen Samstag ging Rostock leer aus – 0:3 gegen den SC Paderborn 07. Letzte Woche gewann die SpVgg gegen den SSV Jahn Regensburg mit 2:1. Damit liegt SpVgg Greuther Fürth mit 36 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Das Hinspiel zwischen Fürth und FC Hansa Rostock endete 2:2.

Körperlos agierte FC Hansa Rostock in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich die SpVgg davon beeindrucken lässt? Bei Fürth sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Dreimal in den letzten fünf Spielen verließ SpVgg Greuther Fürth das Feld als Sieger, während die Hansa in dieser Zeit sieglos blieb.