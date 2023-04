2. Liga: Fortuna Düsseldorf – SV Darmstadt 98, 1:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Emmanuel Iyoha witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für Düsseldorf ein (51.). In der 71. Minute stellte Daniel Thioune um und schickte in einem Doppelwechsel Jordy de Wijs und Nicolas Gavory für Felix Klaus und Iyoha auf den Rasen. Gleich drei Wechsel nahm der SV Darmstadt 98 in der 83. Minute vor. Fabian Schnellhardt, Filip Stojilkovic und Clemens Riedel verließen das Feld für Aaron Seydel, Mathias Honsak und Patric Pfeiffer. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Fortuna Düsseldorf und Darmstadt aus.