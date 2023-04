2. Liga: Karlsruher SC – DSC Arminia Bielefeld (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der Karlsruher SC will im Spiel gegen DSC Arminia Bielefeld nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Zuletzt spielte der KSC unentschieden – 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg. Das letzte Ligaspiel endete für die Arminia mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen Fortuna Düsseldorf. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Karlsruhe siegte knapp mit 2:1.

Auf dem 13. Platz der Hinserie nahm man vom Team von Christian Eichner wenig Notiz. Der aktuell sechste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Mit 36 gesammelten Zählern hat das Heimteam den neunten Platz im Klassement inne. Die Saison des Karlsruher SC verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat der KSC zehn Siege, sechs Unentschieden und elf Niederlagen verbucht. Mit dem Gewinnen tat sich Karlsruhe zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Auf des Gegners Platz hat Bielefeld noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zwölf Zählern unterstreicht. Der zehnte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte der Elf von Trainer Uwe Koschinat. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz 14, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. DSC Arminia Bielefeld musste schon 45 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Zu den acht Siegen und fünf Unentschieden gesellen sich bei der Arminia 14 Pleiten. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – neun Punkte aus den letzten fünf Partien holte Bielefeld.