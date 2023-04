2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – SSV Jahn Regensburg, 2:1 (0:0)

Mit einem Wechsel – Christian Viet kam für Benedikt Gimber – startete der SSV in Durchgang zwei. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Prince Osei Owusu brachte sein Team in der 48. Minute nach vorn. Fürth drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Dickson Abiama und Tobias Raschl sorgen, die per Doppelwechsel für Armindo Sieb und Lukas Petkov auf das Spielfeld kamen (53.). In der 66. Minute verwandelte Julian Green vor 12.570 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:1 für die Elf von Alexander Zorniger. Dass die Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Abiama, der in der 77. Minute zur Stelle war. Gleich drei Wechsel nahm Regensburg in der 82. Minute vor. Maximilian Thalhammer, Charalambos Makridis und Sarpreet Singh verließen das Feld für Blendi Idrizi, Aygün Yildirim und Andreas Albers. Unter dem Strich verbuchte SpVgg Greuther Fürth gegen die Mannschaft von Coach Mersad Selimbegovic einen 2:1-Sieg.