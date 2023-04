2. Liga: SSV Jahn Regensburg – 1. FC Kaiserslautern, 0:0 (0:0)

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Dirk Schuster setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Philipp Hercher und Philipp Klement auf den Platz (57.). Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Benedikt Saller vom SSV Jahn Regensburg mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (74.). Mit Sarpreet Singh und Maximilian Thalhammer nahm Mersad Selimbegovic in der 79. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Konrad Faber und Christian Viet. Nachdem auch die zweite Hälfte ohne Tore verstrichen war, trennten sich der SSV und der 1. FC Kaiserslautern schließlich mit einem torlosen Unentschieden.