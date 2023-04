2. Liga: SV Darmstadt 98 – Karlsruher SC, 2:1 (1:1)

Das 1:0 des KSC bejubelte Fabian Schleusener (11.). Braydon Manu nutzte die Chance für den SV Darmstadt 98 und beförderte in der 26. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Phillip Tietz stellte die Weichen für Darmstadt auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mit einem Doppelwechsel holte Torsten Lieberknecht Jannik Müller und Filip Stojilkovic vom Feld und brachte Tobias Kempe und Mathias Honsak ins Spiel (72.). Gleich drei Wechsel nahm Karlsruhe in der 88. Minute vor. Paul Nebel, Sebastian Jung und Stephan Ambrosius verließen das Feld für Daniel Gordon, Florian Ballas und Daniel Brosinski. In den 90 Minuten war der SV Darmstadt 98 im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der Karlsruher SC und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.