2. Liga: SV Darmstadt 98 – SC Paderborn 07 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der SV Darmstadt 98 will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den SC Paderborn 07 punkten. Am Freitag wies Darmstadt den 1. FC Nürnberg mit 1:0 in die Schranken. Letzte Woche siegte Paderborn gegen SpVgg Greuther Fürth mit 3:2. Damit liegt der SCP mit 43 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Im ersten Duell hatte beim 2:1 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten des SV Darmstadt 98 gegeben.