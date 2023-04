2. Liga: SV Sandhausen – SC Paderborn 07, 2:2 (1:2)

Florent Muslija brachte sein Team in der 19. Minute nach vorn. Maximilian Rohr machte in der 27. Minute das 2:0 des SCP perfekt. In der Folge kam Sandhausen zum Anschlusstreffer. Kemal Ademi war vor 3.806 Zuschauern zur Stelle. Zur Pause wusste Paderborn eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der Halbzeitpause veränderte der SV Sandhausen die Aufstellung in großem Maße, sodass Erik Zenga, Franck Evina und Joseph Ganda für Kerim Calhanoglu, Ademi und Philipp Ochs weiterspielten. Evina schoss für den Gastgeber in der 48. Minute das zweite Tor. In der 58. Minute änderte Lukas Kwasniok das Personal und brachte Dennis Srbeny und Sirlord Conteh mit einem Doppelwechsel für Felix Platte und Robert Leipertz auf den Platz. Mit Raphael Obermair und Julian Justvan nahm Lukas Kwasniok in der 80. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marcel Hoffmeier und Richmond Tachie. Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Unparteiische Stieler (Hamburg) die Partie nach 90 Minuten abpfiff.