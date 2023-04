2. Liga: SV Sandhausen – SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der SSV will nach vier Spielen ohne Sieg bei den Sandhäuser endlich wieder einen Erfolg landen. Das letzte Ligaspiel endete für Sandhausen mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen den SC Paderborn 07. Mit einem 0:0-Unentschieden musste sich Regensburg kürzlich gegen den 1. FC Kaiserslautern zufriedengeben. Im Hinspiel erlitt das Team von Coach Gerhard Kleppinger eine knappe 1:2-Niederlage gegen den SSV Jahn Regensburg. Springt dieses Mal mehr für den SV Sandhausen heraus?

Auf des Gegners Platz hat der SSV noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst neun Zählern unterstreicht. Insbesondere an vorderster Front kommen die Gäste nicht zur Entfaltung, sodass nur 28 erzielte Treffer auf das Konto der Elf von Coach Mersad Selimbegovic gehen. Bisher verbuchte Regensburg siebenmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen sieben Unentschieden und 15 Niederlagen.

Die Mannschaften sind mit nur drei Punkten Unterschied aktuell in gleichen tabellarischen Gefilden unterwegs. Beide Mannschaften stehen am Ende der Fairnesstabelle. Aber vielleicht halten sowohl der SSV Jahn Regensburg als auch Sandhausen ihr Temperament im Zaum und der Schiedsrichter muss nicht allzu viele Karten verteilen. Der SV Sandhausen wie auch der SSV haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.