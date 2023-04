Abstiegskampf in der 2. Bundesliga spitzt sich zu! Nürnberg schwächt sich selbst

Slapstick-Eigentor und Platzverweis! Nürnberg schwächt sich selbst

Fabian Reese (39.) schloss einen Konter mit dem Tor zum 2:0 ab. Felix Lohkemper (65.) erzielte per Kopf das Anschlusstor für die Gäste. In der 74. Minute sah Nürnbergs Jens Castrop nach einer Notbremse gegen Reese die Rote Karte.

Duric-Doppelpack! Schlusslicht Sandhausen lebt

Dabei waren es die Magdeburger, die den Tabellenletzten in der Anfangsphase überrannten. Magdeburg-Kapitän Amara Condé (10.) und Schlüsselspieler Baris Atik (13.) hätten den stabilen Aufsteiger durchaus in Führung bringen können.

Eine Eckenvariante brachte die schmeichelhafte Sandhausener Führung: Ex-Bundesliga-Star Alexander Esswein schaltete nach einer flachen Hereingabe am schnellsten und leitete halbhoch weiter an den zweiten Pfosten. Dario Dumic wuchtete den Ball per Körpereinsatz in die Maschen (25.).