Braunschweig schafft Befreiungsschlag gegen FCK

Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga am 27. Spieltag den Befreiungsschlag geschafft. Die Niedersachsen kamen im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zu einem 1:0 (0:0), wobei Angreifer Anthony Ujah (76.) das erlösende Führungstor erzielte. Mit 29 Punkten kletterte Braunschweig auf den 13. Tabellenplatz und hat drei Zähler Vorsprung vor Relegationsplatz 16.

In der Anfangsphase war Ujah immer wieder Ausgangspunkt von gefährlichen Aktionen des deutschen Meisters von 1967. In der achten Minute konnte Ujah den Ball nicht mehr in Richtung Tor bringen, drei Minuten später leistete er die Vorarbeit für Anton-Leander Donkor, der allerdings das gegnerische Tor knapp verfehlte.