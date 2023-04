Club vorerst ohne Nürnberger und Daferner

Der 1. FC Nürnberg muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf Fabian Nürnberger und Christoph Daferner verzichten. Nürnberger zog sich am vergangenen Samstag vor dem 1:2 bei Holstein Kiel beim Warmmachen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, Daferner erlitt eine Gehirnerschütterung.

Mats Möller Daehli dagegen steht wieder zur Verfügung, er nahm am Dienstag am Training teil. Der ebenfalls wieder dazugestoßene Jan Gyamerah, der sich in Kiel leicht verletzt hatte, musste die Einheit abbrechen. Kapitän Christopher Schindler bestritt immerhin schon wieder einen Lauf.