HSV gewinnt wildes Derby - Darmstadt auf Aufstiegskurs

Der Hamburger SV hat den Angriff des aufmüpfigen Stadtrivalen FC St. Pauli in einem wilden Derby mit viel Mühe abgewehrt, Darmstadt 98 hält den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nach einem glücklichen Sieg gegen den Karlsruher SC fest im Blick. Während der HSV 4:3 (1:1) gegen Pauli siegte und sich auf Platz zwei vorschob, setzte sich Darmstadt 2:1 (1:1) durch und liegt fünf Punkte vor dem HSV an der Spitze.