St. Paulis Siegesserie endet gegen Braunschweig

Die historische Siegesserie des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga ist gerissen. Nach zehn Siegen nacheinander verloren die Hamburger am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig überraschend mit 1:2 (0:2) und verpassten einen weiteren Sprung in Richtung Aufstiegsränge.