St.Pauli-Profis besuchen Altenheim

Blutdruckmessen, Einstellen von Rollstühlen, Getränke reichen: Die Fußball-Profis Lukas Daschner (24) und Johannes Eggestein (24) vom Zweitligisten FC St. Pauli haben das Malteserstift St. Johannes XXIII. in Hamburg besucht und damit auch auf den Pflegenotstand in Deutschland aufmerksam gemacht.

"Wir haben viele gute und spannende Eindrücke mitgenommen. Es war wertvoll für uns, die tagtäglichen Abläufe hier mitzubekommen und zu sehen, wie sinnvoll und wichtig diese Arbeit ist", sagte Eggestein über die Zeit in dem Altenheim vor der Partie gegen Eintracht Braunschweig (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky): "Einfühlsamkeit, Offenheit, viel Kommunikation und Erklärungen: Das sind alles Faktoren, die wichtig sind."

Und Daschner meinte: "Im Fußball sind es elf Leute auf dem Platz, die anderen sieht man meistens nicht im Rampenlicht. Aber es ist dennoch essenziell, sich mit den Kollegen abzustimmen und an einem Strang zu ziehen. Der Teamwork-Gedanke ist enorm wichtig - so wie in der Pflege auch."