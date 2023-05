2. Liga: 1. FC Nürnberg – 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag trifft der Club auf FCK. Zuletzt musste sich Nürnberg geschlagen geben, als man gegen Hannover 96 die 15. Saisonniederlage kassierte. Am letzten Spieltag nahm Lautern gegen FC Hansa Rostock die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Tore gab es beim 0:0 im Hinspiel nicht zu sehen. Erwartet die Zuschauer im Rückspiel ein anderes Bild?