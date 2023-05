2. Liga: 1. FC Nürnberg – FC Hansa Rostock (Sonntag, 13:30 Uhr)

Im Angriff von Nürnberg herrscht Flaute. Erst 31-mal brachte die Heimmannschaft den Ball im gegnerischen Tor unter. Der bisherige Ertrag der Elf von Trainer Dieter Hecking in Zahlen ausgedrückt: neun Siege, acht Unentschieden und 15 Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der 1. FC Nürnberg in den vergangenen fünf Spielen.

Im Angriff weist Rostock deutliche Schwächen auf, was die nur 30 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nach 32 absolvierten Begegnungen stehen für die Gäste elf Siege, vier Unentschieden und 17 Niederlagen auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist das Team von Coach Alois Schwartz so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.