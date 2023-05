2. Liga: Düsseldorf wahrt Aufstiegschancen

Fortuna Düsseldorf hat seine Restchancen auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga eindrucksvoll gewahrt. Gegen Holstein Kiel gewannen die Rheinländer souverän 3:0 (3:0) und rückten auf vier Punkte an den drittplatzierten Hamburger SV heran. In den verbleibenden drei Zweitliga-Spielen muss die Fortuna auf weitere Patzer der Konkurrenz hoffen, um den Relegationsplatz erreichen zu können.