2. Liga: FC Hansa Rostock – SSV Jahn Regensburg, 2:0 (1:0)

Kai Pröger versenkte die Kugel zum 1:0 (34.). Zur Pause behielt FC Hansa Rostock die Nase knapp vorn. Mersad Selimbegovic von Regensburg nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Sarpreet Singh blieb in der Kabine, für ihn kam Aygün Yildirim. Für frischen Wind sollte Einwechselmann John Verhoek sorgen, dem Alois Schwartz das Vertrauen schenkte (60.). John Verhoek beförderte das Leder zum 2:0 der Hansa über die Linie (80.). In der Schlussphase nahm Mersad Selimbegovic noch einen Doppelwechsel vor. Für Benedikt Gimber und Christian Viet kamen Maximilian Thalhammer und Konrad Faber auf das Feld (83.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten von Rostock.

Der SSV Jahn Regensburg steht mit 28 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front kommt der SSV nicht zur Entfaltung, sodass nur 29 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Nun musste sich Regensburg schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und sieben Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der SSV Jahn Regensburg auf insgesamt nur zwei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.