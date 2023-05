2. Liga: SC Paderborn 07 – 1. FC Heidenheim 1846, 3:2 (1:2)

Kai Klefisch brachte den SCP in der 26. Minute nach vorn. Die passende Antwort hatte Tim Kleindienst parat, als er in der 30. Minute zum Ausgleich traf. Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Denis Thomalla vor den 11.946 Zuschauern den dritten Treffer des Spiels für den 1. FC Heidenheim 1846 erzielte. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit einem Wechsel – Marvin Pieringer kam für Robert Leipertz – startete Paderborn in Durchgang zwei. Pieringer beförderte das Leder zum 2:2 der Elf von Trainer Lukas Kwasniok in die Maschen (50.). Florent Muslija brachte dem Heimteam nach 52 Minuten die 3:2-Führung. In der 65. Minute änderte Frank Schmidt das Personal und brachte Stefan Schimmer und Norman Theuerkauf mit einem Doppelwechsel für Dzenis Burnic und Florian Pick auf den Platz. Mit Sirlord Conteh und Jannis Heuer nahm Lukas Kwasniok in der 82. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Dennis Srbeny und Uwe Hünemeier. Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Siebert (Berlin) feierte der SC Paderborn 07 einen dreifachen Punktgewinn gegen Heidenheim.