2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Hamburger SV (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der SSV Jahn Regensburg konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit dem HSV kommt am Sonntag auch noch ein starker Gegner. Am vergangenen Spieltag verlor der SSV gegen FC Hansa Rostock und steckte damit die 17. Niederlage in dieser Saison ein. Gegen den SC Paderborn 07 war für Hamburg im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Im Hinspiel strich der Hamburger SV die volle Punktzahl ein und feierte einen 3:1-Erfolg über Regensburg. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?